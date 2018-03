Lkw fuhr in Linienbus: Mehrere Verletzte

Ein Lkw-Fahrer hat am Mittwoch im Kreuzungsbereich der Erzherzog-Karl-Straße mit der Polgarstraße in Wien-Donaustadt gegen 10.00 Uhr einen vorbeifahrenden Linienbus seitlich touchiert. In dem Bus der Linie 26A wurden dabei fünf Kinder im Volksschulalter und zwei Erwachsene leicht, eine rund 30-jährige Frau jedoch schwer verletzt, berichtete eine Sprecherin der Berufsrettung.

Eine Schwerverletzte

Bei der Frau bestand der Verdacht auf innere Verletzungen. Alle Unfallopfer wurden von der Berufsrettung, die mit dem Katastrophenzug ("K-Zug") an Ort und Stelle war, in ein Krankenhaus gebracht.

Erheblicher Sachschaden

In dem Bus befanden sich rund 70 Personen, größtenteils Kinder, berichtete der Sprecher der Berufsfeuerwehr, Lukas Schauer. An dem Fahrzeug entstand laut Wiener Linien erheblicher Sachschaden. Der Busfahrer habe keine Chance gehabt, dem ausparkenden Lkw auszuweichen.