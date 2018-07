Lkw überrollte Arm von Fußgänger (47)

Am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es in Wien-Mariahilf im Bereich des Gumpendorfer Gürtels zu einem Verkehrsunfall. Laut ersten Ermittlungen sei ein 47-Jähriger zu Fuß am Radweg unterwegs gewesen, als er plötzlich stürzte und auf die Fahrbahn des Gürtels fiel.

Zur selben Zeit fuhr laut Wiener Polizei ein Lkw Richtung Mariahilfer Gürtel und überrollte den rechten Arm des Fußgängers. Der Mann wurde mit multiplen Prellungen und Abschürfungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.