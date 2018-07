Lüftungs-Kiemen für die alten Garnituren der U6

Die Wiener Linien wollen die U6 endlich verbessern. Jetzt legte Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) ein Projekt zur besseren Kühlung der U-Bahn an heißen Sommertagen vor.



Im Rahmen eines Pilotprojekts wird die Umrüstung der alten Garnituren ohne Klima-Anlage auf neue Heiz- und Kühlgeräte getestet. Das betrifft rund die Hälfte aller auf den Stadtbahnbögen fahrenden Garnituren der U6.



Was schon heuer passiert, ist der Einbau von Lüftungskiemen und das Aufkleben von Spezial­folien an den Fenstern zum Sonnenschutz an den alten Garnituren. Laut Sima bringt das 4 Grad Kühlung. Klimatisierte Züge erkennt man übrigens an den gelben Haltestangen.