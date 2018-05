Ein 17-jähriges Mädchen brach nach einer Fahrt im Prater Fahrgeschäft "Extasy" zusammen, wie Andreas Huber von der Berufsrettung Wien gegenüber oe24 bestätigt. Die Besucherin soll nach der Fahrt einen Schwächeanfall erlitten haben und niedergesackt sein. Als sie Ausstieg wackelten ihr die Beine und sie knallte zu Boden. Passanten und ein Polizist hätten sich bis zum Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr um das Mädchen gekümmert.

Ein Kreislaufkollaps könnte aus verschiedenen Gründen auftreten, so Huber von der Berufsrettung. "Hitze, zu wenig gegessen oder einfach generell einen schwachen Kreislauf. Die Ursachen können vielfältig sein", so Huber. Das müsse nicht mit dem Ort, in dem Fall ein Fahrgeschäft im Prater, zusammenhängen. Schlimmeres dürfte verhindert worden sein: Die Sanitäter brachten die 17-Jährige in das Spital, wo sie sich vom Kollaps erholt.