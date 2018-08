Mann (49) hält Buslenker in Wien Glasscherbe an Hals

Ein Buslenker, der sein Fahrzeug am 12. August 2018 um 18:00 Uhr in der Schwendergasse abstellte, bemerkte kurze Zeit später einen unbekannten Mann, der sich widerrechtlich Zutritt zum Fahrzeug verschaffte. Als er ihn zur Rede stellen wollte, bedrohte der Tatverdächtige den Lenker mit einer abgebrochenen Glasflasche und flüchtete, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Fünfhaus konnten den 49-Jährigen kurze Zeit später in einer Straßenbahn festnehmen. Zuvor versuchte der Mann noch, mittels Schlägen die Polizisten zu attackieren. Er befindet sich in Haft, es wurde niemand verletzt.