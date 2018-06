Am Freitagvormittag kam es zu einem Streit in einem Stiegenhaus in Wien-Brigittenau. In der Wehlistraße gerieten eine Frau und ein Mann aneinander. Der 44-Jährige soll die junge Frau belästigt haben. Als die 22-Jährige um Hilfe schrie, eilten sofort zwei Frauen und ein Mann herbei.

Der 28-jährige Helfer schritt ein und prügelte sich mit dem Angreifer. Plötzlich zückte dieser aber Pfefferspray und attackierte sowohl sein Opfer, als auch die Helfer damit.

Betretungs- & Waffenverbot

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden die Pfefferspray-Opfer von der Wiener Berufsfeuerwehr behandelt und der 44-jährige Angreifer auf freiem Fuß angezeigt. Gegen den Mann wurden ein Betretungsverbot, sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Pfefferspray wurde konfisziert.