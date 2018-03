Mann brach in Wohnung ein: Ex attackiert

Gleich zweimal hat eine 30 Jahre alte Frau wegen ihres gewalttätigen Ex-Freundes am Mittwoch in Wien die Polizei verständigt. Zuerst soll sie der 33-Jährige bedroht haben. Am Abend brach er in die Wohnung der Frau in Favoriten ein und schlug ihr auf den Kopf. Der Serbe wurde festgenommen und mehrfach angezeigt. Außerdem wurde ein Betretungsverbot gegen ihn ausgesprochen, berichtete die Polizei.

Gewalt in der Familie

Gegen Mittag war die Österreicherin in eine Polizeiinspektion gekommen, nachdem der Mann sie mit dem Umbringen bedroht hatte. Kurz nach 17.00 Uhr verständigte die schwangere Frau erneut die Polizei. Der 33-Jährige hatte soeben ein Fenster der Wohnung in der Fingergasse aufgebrochen, sei eingestiegen und habe ihr einen Schlag auf den Kopf versetzt. Polizisten fassten ihn noch am Tatort.

Laut Behördenangaben dürfte es schon länger zu Gewalt in der Familie gekommen sein. Der Serbe wurde deshalb auch wegen fortgesetzter Gewaltausübung angezeigt. Dazu kamen Anzeigen wegen schwerer Nötigung, Hausfriedensbruchs und Körperverletzung.