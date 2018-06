Mann hetzte Pitbull-Terrier auf Polizisten

Er hat sich schon mehrere Verkehrsdelikte in dieser Nacht geleistet, als ein 23-Jähriger in der Possingergasse in Wien-Ottakring angehalten wurde. Da der Mann keine Dokumente bei sich hatte und einen falschen Namen sowie Geburtsdatum bekannt gab, fuhr er gemeinsam mit den Polizisten an seine Wohnadresse in der Haymerlegasse, um die Identität zu klären.

Dort wurde er immer aggressiver, ehe er komplett ausrastete und seinen Pitbull-Terrier auf die Polizisten zu hetzen versuchte. Die Beamten konnten sich noch rechtzeitig vor dem Kampfhund in Sicherheit bringen und auf Unterstützung warten. Als die Kollegen eintrafen, wurde der 23-Jährige festgenommen.

Neben Anzeigen wegen versuchtem Widerstand gegen die Staatsgewalt, versuchter schwerer Körperverletzung und dem Gebrauch fremder Ausweise hat sich der Mann, der auch keinen gültigen Führerschein besitzt, nach mehreren Verkehrsdelikten und Delikten nach dem Tierhaltegesetz zu verantworten.