Mann sperrte Frau über Nacht in Auto

Um 14:45 Uhr verständigten Passanten die Polizei, weil sie in der Van-der-Nüll-Gasse eine Frau in einem versperrten Auto bemerkten, die offenbar in einem schlechten Zustand war und mittels Handzeichen auf sich aufmerksam machte. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, versuchte die Frau panisch, die Autotür zu öffnen. Die Beamten schlugen die Seitenscheibe ein und befreiten die 37-Jährige aus dem Fahrzeug. Offenbar war die Frau am Vortag mit ihrem Lebensgefährten in Streit geraten, woraufhin sie einen Freund bat, sie abzuholen, wie die Polizei in ihrer Aussendung schreibt.

37-Jährige konnte sich nicht selbst befreien

Der 27-Jährige kam ihrer Bitte nach und erlaubte ihr, die Nacht auf der Rückbank seines Autos zu schlafen, welches er unversperrt ließ. Als sich das Auto automatisch versperrte, war die 37-Jährige eingesperrt und konnte sich aus eigener Kraft nicht befreien. Die dehydrierte Frau wurde vor Ort von Sanitätern der Wiener Berufsrettung und einem Notarzt erstversorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, das sie jedoch noch am selben Tag verlassen konnte.