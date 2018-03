Messer-Angriff in U3: Opfer springt auf Gleise

In der U-Bahn-Station Gasometer spielten sich am Freitag gegen 23:50 Uhr dramatische Szenen ab. Nach einem Streit zwischen zwei Männern sprang einer von ihnen auf die Gleise, um vor seinem mit einem Messer bewaffneten Kontrahenten zu fliehen.

Laut Angaben von Zeugen dürft ein 46-jähriger Mann seinen 24-jährigen Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben. Der 24-Jährige sprang daraufhin auf die nahegelegenen Gleise, um sich von dem Angreifer zu distanzieren.

Der 46-Jährige stieg anschließend in eine U-Bahn-Garnitur und fuhr in Richtung Schlachthausgasse. Dank der Unterstützung der Wiener Linien, die den Zugverkehr bis zum Eintreffen der Beamten stoppten, konnte der Tatverdächtige in der U-Bahn-Station Schlachthausgasse festgenommen werden. Der 46-Jährige war in einer ersten Befragung nicht geständig und gab an, dass er nichts von solchen Vorfällen wisse.

Das 24-jährige Opfer gab in der Einvernahme an, dass er den Mann zuvor noch nie gesehen hätte. Der Tatverdächtige sei mit dem Messer in der Hand auf ihn zugegangen, woraufhin er aus Panik auf die Gleise sprang. Die Beamten konnten das Messer in der Station Gasometer sicherstellen.