Messer-Attacke: Was man über den Täter weiß

Die nächste Messer-Attacke mitten in Wien: In der Nacht auf Montag attackierte ein Mann einen Wachsoldaten vor der iranischen Residenz in Wien-Hietzing. Der Angreifer wurde erschossen, der Soldat erlitt eine leichte Schnittverletzung.

Bei dem Angreifer handelte es sich um Mohammed E. (26), einem Mann mit österreichischer Staatsbürgerschaft und ägyptischen Wurzeln. Das erfuhr ÖSTERREICH auf dem Polizei-Umfeld. Er hatte einen festen Wohnsitz in Wien. Die Hintergründe der Tat sowie das Tatmotiv sind zum jetzigen Zeitpunkt noch völlig unklar und Gegenstand intensiver Ermittlungen durch das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT). Ein islamistischer Hintergrund kann aber nicht ausgeschlossen werden.

Angriff ohne Vorwarnung

Der 26-Jährige sei ohne Vorwarnung auf den vor der Villa Blaimschein in der Wenzgasse 2 postierten Soldaten losgegangen, sagte Polizeisprecher Harald Sörös. Dieser gab "mindestens vier" Schüsse aus der Glock 17 ab. So viele Hülsen wurden bisher von den Spurensicherern eingesammelt.

Der Soldat versuchte zunächst, den Angreifer mit Pfefferspray abzuwehren, sagte Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums. Erst als das keine Wirkung zeigte, habe er zur Waffe gegriffen. Der Berufssoldat habe damit "aus jetziger Sicht alles richtig gemacht", nämlich zunächst mit dem Pfefferspray das gelindeste Mittel eingesetzt.

Tatzeitpunkt sei gegen 23.35 Uhr gewesen. Vor der Abgabe der Schüsse kam es laut Sörös auch zu einem kurzen Gerangel. Der Soldat trug eine Schnittwunde am linken Oberarm davon. Der laut Bauer 1994 geborene, in Wien wohnhafte Tiroler sei mit einem schweren Schock ins Spital gebracht worden.