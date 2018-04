Messerstecherei in Wiener Wirtshaus

Ein Wirtshausstreit in der Steinbauergasse in Wien-Meidling ist Samstagmittag mit Messern ausgetragen worden. Zwei Männer waren einander aus unerfindlichen Gründen in die Haare geraten, Leidtragender war letztlich der Lokalbesitzer, der bei seinem Schlichtungsversuch einen Faustschlag abbekam.

Der 31-jährige Österreicher war laut Zeugenaussagen zunächst gegenüber seinem Landsmann im Vorteil, da er ein Messer dabei hatte, mit dem er den 49-Jährigen bedrohte. Dieser ging jedoch nach Hause, bewaffnete sich ebenfalls und kam ins Lokal zurück, wo er den Jüngeren attackierte. Bei dem Gerangel kam der Wirt zum Handkuss. Als die Polizei den 49-Jährigen in seiner Wohnung "besuchten", um ihn festzunehmen, fanden sie auch noch Cannabis.