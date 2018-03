Millimeter retten Opa vor Überrollen

Wien. Ein 82-jähriger Fußgänger hatte heute Glück, nicht ganz von einem Lkw überrollt worden zu sein. Wenige Millimeter retteten den betagten Mann davor, ganz unter das Fahrzeug zu kommen. Der Mann erlitt mittelschwere Verletzungen an der Brust und am Kopf – er wurde ins AUVA-Krankenhaus in der Nähe gebracht. Der Unfall dürfte bei geringer Geschwindigkeit passiert sein.

Zweite Person verletzte sich bei Erste Hilfe

Eine Frau eilte dem Fußgänger zu Hilfe und begann mit Erste-Hilfe-Maßnahmen. Dabei verletzte sie sich selber an den Straßenbahnschienen. Die Helferin blieb in den Schienen hängen und brach sich ihren Finger. Sie wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.

Die Straßenbahnlinien 5 und 33 der Wiener Linien waren für eine halbe Stunde betroffen. Durch den Unfall kam es zu Fahrtbehinderungen und Verkehrsverzögerungen.