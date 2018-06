Mopedlenker bei Crash schwer verletzt

Ein Mopedlenker hat am Montag in der Früh bei einem Unfall am Wiedner Gürtel in Wien schwere Verletzungen erlitten. Der 27-Jährige wurde nach einem Spurwechsel von einem Reisebus touchiert und kam zu Sturz, berichtete die Polizei am Dienstag. Der Mann zog sich schwere Verletzungen zu, darunter ein Bruch der linken Schulter, des linken Knöchels und ein Schädel-Hirn-Trauma.



Außerdem erlitt der Mann Abschürfungen am ganzen Körper. Der 27-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht.