Mord-Alarm in Wien - Frau erstochen

Ein Mann hat offenbar eine Frau in der Leebgasse, in Favoriten mit dem Messer attackiert und getötet. Mehrer Rettungswagen sind vor Ort. Erste Hilfe Maßnahmen und Reanimationsversuche waren laut Berichten nicht erfolgreich. Die Frau verstarb an ihren Verletzungen.

Die Bluttat hat sich am Sonntag zur Mittagszeit am helllichten Tag ereignet. Offenbar hat es sich um einen Beziehungsstreit eines türkischen Paares gehandelt. Ein Mann wurde von der Polizei festgenommen. Näheres ist zu dem Motiv noch nicht bekannt.

