Ein mutmaßlicher Vergewaltiger ist am späten Freitagnachmittag am Praterstern in Wien-Leopoldstadt festgenommen worden. Gegen den 32-jährigen Ungarn bestand eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Salzburg. Der Mann wurde im Zuge der Schwerpunktaktion der Polizei zur Kontrolle der Alkoholverbotszone von Beamten erkannt, hieß es in einer Aussendung am Samstag.

Nach dem Beschuldigten war polizeiintern gefahndet worden. Bei seiner Anhaltung machte er zunächst falsche Angaben zu seiner Person. Im Zuge der Erhebungen wurde seine Identität jedoch geklärt.