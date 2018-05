Die Mutter von Hadishat findet einfach keine Erklärung, warum ihre Tochter so grausam sterben musste. Der Mörder kannte Hadishat, oft haben die beiden miteinander gespielt. Nichts deutete auf die Bluttat hin. Die Tschetschenin hat jetzt nur mehr einen Wunsch: „Ich möchte gerne eine neue Wohnung haben, wir müssen hier wegziehen“, sagte sie am Dienstag im Beisein ihres Anwaltes Niki Rast.



Ein ausführliches Interview wollte die Frau nicht geben, sie war einfach nicht mehr in der Lage dazu. Zu psychisch angeschlagen ist die siebenfache Mutter. Auch kommen weitere Sorgen auf sie zu: Sie weiß nicht, wie sie das Begräbnis bezahlen soll, zumal ihr Mann und Vater der Kinder derzeit in Italien in Haft sitzt. Dort wurde ihm auch der Asylstatus aberkannt. Er kann nicht legal nach Österreich reisen. Die bedauernswerte Frau wird alleinerziehend bleiben in dieser schrecklichen Situation.

"Niemand ahnte, dass ­Täter ein Verrückter ist"

Für die Mutter sprach am Dienstag ihr Anwalt Niki Rast über das Verbrechen.

Über den psychischen Zustand der Familie: „Es geht ihr dementsprechend schlecht. Der Tochter wurde vom Nachbarsbub mit ­einem Brotmesser fast der Kopf abgetrennt. Das kann man nicht so einfach erarbeiten.“

Über die Beziehung zwischen Täter und Opfer: „Die beiden haben einander gut gekannt. Die beiden Familien waren befreundet. Das Mädchen ging freiwillig in die Wohnung, weil es ein Eis essen wollte. Dort wurde sie in die Dusche gezogen und getötet.“

Über den Täter sagt Rast: „Er war ein guter Schüler, ging ins Gymnasium, nichts deutete darauf hin, dass er ein Verrückter ist. Es lag nichts gegen ihn vor, weder in der Schule noch bei der Polizei. Er ist nie auffällig gewesen oder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. Es kam für alle völlig überraschend. Jetzt wissen wir: Er ist gegen alle Menschen negativ eingestellt, trägt eine unglaubliche Wut in sich.“

Anwalt: "Höchststrafe für ihn sind 15 Jahre Haft"