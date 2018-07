Nach Attacke auf Juden: 24-Jähriger in U-Haft

Über den 24-jährigen Mann, der am Donnerstag in Wien-Leopoldstadt mehrere Passanten attackiert hatte, ist am Samstag die U-Haft verhängt worden, gab Staatsanwaltssprecherin Nina Bussek der APA bekannt. Der Fall löste Diskussionen aus, da unter den Opfern Menschen jüdischen Glaubens waren. Dass die Übergriffe antisemitisch motiviert waren, konnte die Staatsanwaltschaft nicht bestätigen.

Ermittelt wird wegen gefährlicher Drohung und schwerer Körperverletzung. Den ersten Übergriff mit einer leichten Körperverletzung hat der Mann bereits am Mittwoch verübt. Einen antisemitischen Hintergrund gab es hier nicht. Am Donnerstag attackierte der offenbar psychisch beeinträchtigte Mann erst eine 37 Jahre alte Frau, anschließend einen Kippa-Träger. Zur Untersuchung des Mannes wurde ein Sachverständiger für Psychiatrie bestellt.

Der Verfassungsschutz wurde sofort in die Ermittlungen eingeschaltet. Über den Täter sind bisher nur wenige Details bekannt. Er soll ­türkische Wurzeln haben, arbeitslos sein und scheint auch schon polizeilich aufgefallen sein. Bei der Tat trug er ein weißes ­T-Shirt mit der Aufschrift „Miami Beach“, dunkle Shorts sowie Turnschuhe.

Hier geht er Richtung Schwedenplatz, wo ihn die Polizei schnappt. Laut Innenministerium werden derzeit ein antisemitischer Hintergrund sowie Kontakte zur radikalen Szene geprüft. Die Zahl der antisemitischen Vorfälle in Österreich steigt seit Jahren: 2014 waren es 255, im Vorjahr 503, so der Antisemitismusbericht 2017.

Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), sprach unterdessen gegenüber mehreren Tageszeitungen neuerlich von einem antisemitischen Übergriff. "Das war reinster Antisemitismus und sorgt für eine allgemeine Verunsicherung innerhalb der Gemeinde", meinte Deutsch etwa in der "Kronen Zeitung". Der Mann sei vor einem koscheren Restaurant gezielt auf Menschen losgegangen, die eine Kippa getragen haben. "Wir können uns das nicht gefallen lassen. Jeder in Österreich ist gefragt, klare Zeichen zu setzen, dass Angriffe auf Juden ein absolutes No-Go sind."

Antisemitische Vorfälle hätten zuletzt in Österreich generell zugenommen. Von der Politik forderte Deutsch in der "Kleinen Zeitung" deshalb eine Debatte über Fehler und Lösungen in der Integrationspolitik. "Lange Zeit haben die Parteien der Mitte hier nur zugeschaut. Man muss über muslimischen Antisemitismus ebenso wie über rechtsextremen diskutieren. Auch die Dämonisierung Israels, in allen Kreisen, speziell aber unter Linken, ist ein Problem, weil es nichts anderes als Antisemitismus ist, der als 'political correct' daherkommt", so Deutsch. "Es ist wichtig, dass die Politik klarer macht, dass Angriffe auf Juden oder auch Moslems nicht toleriert werden", betonte der IKG-Präsident in der Tageszeitung "Österreich".