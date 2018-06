Nackte Radler erobern Wien

Über tausend gutgelaunte und nur teils gut gekleidete Radler eroberten am Freitag Wiens Straßen, machten Musik und gingen auf der Donauinsel baden. Im World Naked Bike Ride Month ging auch die „Critical Mass Wien“ an den Start zum Naked Bike Ride! Unter dem Motto: „Bare as you dare! – Zieh an soviel du magst!“

Protest

Damit will man etwa gegen die „tödlichen Folgen von Autoverkehr und Abgasen“ protestieren und „der motorisiert-prüden Gesellschaft Lebensfreude und alternative Fortbewegung offensiv unter die Nase zu reiben“. Ausziehen war übrigens nicht Pflicht. Die begleitenden Rad-Polizisten waren aber uniformiert.