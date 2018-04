Neuer Beachclub öffnet am Donaukanal

Innere Stadt. Der Wiener Donauskanal startet diese Woche in die Sommer-Saison und darf sich gleichzeitig über einen exklusiven Neuzugang freuen: Szene-Gastronom Philipp Pracser, der bereits erfolgreich mehrere Lokale in Wien betreibt – so führt er etwa mit Rochus-Macher Mario Minar den Club Schwarzenberg – startet im Mai mit einem Mix aus „Beachclub, Restaurant und Bar“ durch und verspricht „Urlaubsfeeling pur“.

Beachclub. „Anfang Mai 2018 eröffnen wir einen farbenfrohen, liebevoll gestalteten Beachclub auf Höhe der Oberen Donaustraße 100“, wird die Location auf Facebook angekündigt. Die Karte wird von Burgern bis hin zu Salaten eine große Vielfalt bieten.

Auch Cocktails, Smoothies und hausgemachten Limonaden stehen am Programm. Personal wird noch gesucht – wer also Urlaubsfeeling bei der Arbeit genießen will, sollte sich schnell bewerben!