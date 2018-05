Obdachloser in Wien niedergestochen

Einem Obdachlosen ist am Dienstagabend in Wien-Wieden von einem noch unbekannten Täter in den Bauch gestochen worden. Der Mann wurde schwer verletzt, berichtete die Polizei am Mittwoch. Lebensgefahr bestand nicht. Der Messerstecher und das Opfer hatten sich laut Zeugen gestritten. Auch dessen Identität konnte laut Sprecher Harald Sörös zunächst nicht geklärt werden.

Die Messerattacke trug sich gegen 19.30 Uhr auf der Wiedner Hauptstraße zu. Das Opfer dürfte zu einer Gruppe Obdachloser gehören, die sich dort regelmäßig im Bereich der Passage bei der Technischen Universität aufhalten.