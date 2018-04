Öffi-Chaos in Wien: U4 lahmgelegt

Am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr ging bei der U4 nichts mehr. Wegen eines schadhaften Fahrzeuges im Haltestellenbereich Kettenbrückengasse stand die Linie U4 still. Die Weiterfahrt war kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen nicht möglich. Anschließend konnte der Betrieb wieder zwischen Heiligenstadt und Karlsplatz U beziehungsweise Margaretengürtel und Hütteldorf aufgenommen werden.

Mittlerweile müssen Fahrgäste mit unterschiedlichen Intervallen rechnen. Der Normalbetrieb muss erst wieder hergestellt werden.

Mehr Infos in Kürze...