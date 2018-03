Paar geht mit zahmem Fuchs in Wien Gassi

Am Montag bot sich Fußgängern am Graben im ersten Wiener Gemeindebezirk ein ungewohntes Bild: gegen 13.30 ging eine deutsches Pärchen mit einem zahmen Fuchs spazieren. Sie schoben das Tier in einem Kinderwagen vor sich her, berichtet Radio Ö24-Redakteurin Tanja Pfaffeneder, die Zeuge der skurrilen Szene wurde.

Das Paar berichtete, dass Foxi einen Unfall hatte und eingeschläfert werden sollte. Die beiden Deutschen setzten sich für das Tier ein und konnten ihm nach unzähligen Anträgen und einem Prozess, den sie gewannen, das Leben retten. Weil ein Auswildern nach ihrer Pflege nicht mehr möglich ist, lebt der Fuchs jetzt bei dem Paar.

Jetzt versucht das Paar das Bild, dass die Gesellschaft von Füchsen hat, zu ändern und besucht Foxi Schulen und Kindergärten, wo die Kindern ihn streicheln dürfen.