Pärchen auf offener Straße mit Messer attackiert

Wildwest in Favoriten: Auf einem Exklusiv-Video von ÖSTERREICH und oe24.at ist eine wilde Messerstecherei am helllichten Tag in der Neilreichgasse zu sehen, die mit zwei Schwerverletzten endete. Wäre nicht ein mutiger Augenzeuge dazwischengegangen – es hätte auch Tote geben können.



Am Montagabend gegen 20 Uhr geriet ein 38-Jähriger mit einem Fremden in Streit. Um was es genau ging, müssen die weiteren Ermittlungen des LKA Süd ergeben. Plötzlich zieht der Mann ein Butterfly-Messer, drückt sein Gegenüber zu Boden und sticht ihm in den Bauch. In diesem Moment stoppt ein Zeuge sein Auto am Straßenrand, steigt aus und geht zwischen die beiden Männer. Der 38-Jährige blutet, seine Freundin (28) verfolgt den Messerstecher, stellt ihn zur Rede. Dabei wird sie selbst durch das Messer an der Hand verletzt.



Als Beamte des Stadtpolizeikommandos Favoriten vor Ort eintreffen, ist der mit Jeans und schwarzem T-Shirt bekleidete Täter längst über alle Berge. Das verletzte Pärchen wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung medizinisch versorgt und in ein Spital eingeliefert. Lebensgefahr bestand nicht.



Die Ermittler setzen nun auf das Video von ÖSTERREICH.