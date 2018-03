Passagiere 6 Stunden in Jet gefangen

Wien. Großer Ärger für Dutzende Passagiere Donnerstag am Flughafen Wien-Schwechat. Die Fluggäste hatten in einer Air-Cairo-Maschine, die nach Hurghada fliegen sollte, sechs Stunden lang ausharren müssen und durften das Flugzeug nicht verlassen. Grund für die mehrstündige Verspätung des Starts soll ein technischer Defekt gewesen sein. Laut Flughafen habe man keinen Einfluss auf den Vorfall gehabt: „Die Entscheidung Passagiere von Bord zu lassen, liegt in diesem Fall ausschließlich bei der Fluglinie.“