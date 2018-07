Polizei stoppte Autodieb nach kurzer Flucht

Ein 36-Jähriger ist am Freitagabend mit einem gestohlenen Auto in Wien-Favoriten der Polizei davongefahren, wurde aber kurz darauf geschnappt. Der Besitzer hatte um 22.30 Uhr die Beamten verständigt, dass sein Wagen in der Battiggasse gestohlen worden war. Mehrfache Versuche, den Dieb zum Anhalten zu bringen, schlugen zunächst fehl, teilte die Polizei am Samstag mit.



Im Bereich des Laaer Waldes fuhr der 36-Jährige direkt auf die Beamten zu, sodass nur durch schnelles Ausweichen ein Unfall verhindert werden konnte. Es bestand bei dem Mann zudem der Verdacht auf Alkohol- und Suchtmittelmissbrauch, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Kurze Zeit später konnte jedoch dem Russen der Weg versperrt werden - er hielt das gestohlene Auto an und wurde festgenommen.