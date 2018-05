Polizei sucht dieses Diebes-Duo

In der Nacht vom 24. auf den 25. April wurde in den Kaufpark Alterlaa im 23. Bezirk in Wien eingebrochen. Dabei wurde eine Auslagenscheibe eingeschlagen und verschiedene Schmuckstücke gestohlen.

Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nun konnten Bilder von Überwachungskameras ausgewertet werden und Fahndungsbilder der beiden verdächtigen Männer erstellt werden.

Hinweise an Polizei

Die Polizei Wien bittet nun um sachdienliche, auch anonyme, Hinweise, um die Verdächtigen zu finden. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an das Landeskriminalamt Wien – Außenstelle Süd – unter der Telefonnummer 01/ 31310 – 57800. Alle Hinweise werden strengvertraulich behandelt.