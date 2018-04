Polizist besänftigt Frau mit Krapfen

Am Donnerstag kam es in einer Fußgängerzone in Wien-Favoriten zu einem äußerst seltsames Einsatz für die Beamten der Wiener Polizei.

Eine Frau war auffällig geworden, als sie reihenweise Passanten anpöbelte und auf der Straße laut schrie. Vergeblich versuchten die Beamten die Frau zu beruhigen. Auch nach mehreren Versuchen schien nichts zu nützen.

Bis einer der Polizisten eine zündende Idee hatte. Er machte ihr ein Angebot, das sie nicht ausschlagen konnte und lud die Dame auf einen Krapfen in der nächsten Konditorei ein. Die Frau zeigte sich über das charmante Angebot erfreut und nahm dankend an.