Polizist verfolgte mit geborgtem Fahrrad Dealer

Mit dem Fahrrad eines hilfsbereiten Passanten hat ein Beamter der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) am Dienstag in Wien-Meidling einen flüchtenden Drogendealer verfolgt. Erfolgreich, ließ die Polizei am Mittwoch wissen - nach fünf Minuten wurde der Mann geschnappt und festgenommen.

Fahrrad ausgeborgt

Der 31-jährige Nigerianer war von Beamten der EGS in der Schöpfwerkpromenade beim Verkauf von Kokain beobachtet worden und geflüchtet. Ein Zeuge des Vorfalls stellte daraufhin den Polizisten sein Fahrrad zur Verfügung, das nach kurzer Verfolgung retourniert wurde.

Zehn Kugeln Kokain im Mund

Auch in Favoriten und Penzing wurden Drogenhändler festgenommen. In der Quellenstraße hatte ein 23-jähriger Nigerianer zehn Kugeln Kokain im Mund, beim Bahnhof Hütteldorf dealte ein 21-jähriger Bulgare mit Heroin.