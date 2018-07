Polizisten retten blindem Hund "Rico" das Leben

Polizisten der Bereitschaftseinheit haben am späten Donnerstagnachmittag einen verwirrten und blinden Hund von der Fahrbahn des Dr. Karl-Renner-Rings in der Wiener Innenstadt gerettet. Bei einer Streife entdeckten die Beamten gegen 17.20 Uhr den Hund, der auf der stark befahrenen Straße umherirrte, und sperrten die Fahrbahn mit ihrem quer gestellten Polizeibus.

Laut Polizeisprecher Harald Sörös fingen die Uniformierten den Hund ein und fanden an seinem Halsband eine Kapsel, in der ein Zettel mit der Telefonnummer der Besitzerin steckte. Kurze Zeit später konnte die Frau ihren 16-jährigen "Rico" in die Arme schließen.