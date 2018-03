Prügelei in türkischer Botschaft in Wien

Mittwochmittag gegen 11.50 Uhr wollte ein 37-Jähriger in der türkischen Botschaft in Wien-Hietzing seinen Reisepass verlängern lassen. Nach der Überprüfung der Daten sei dem Mann mitgeteilt worden, dass sein alter Reisepass eingezogen werde, so die Wiener Polizei am Donnerstag.



Als der 37-Jährige die Botschaft verlassen wollte, stellte sich ihm ein Sicherheitsdienstmitarbeiter in den Weg, woraufhin es zu einem Gerangel kam. Der Angestellte der Konsularabteilung wurde dabei leicht am Ohr verletzt.



Vorläufige Festnahme

Ein Polizist, der zur Bewachung der diplomatischen Einrichtung vor Ort war, konnte den Flüchtenden aufhalten und vorläufig festnehmen. Der Mann wurde wegen Körperverletzung auf freiem Fuß angezeigt.