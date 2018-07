Radfahrer in Wien angefahren - Lebensgefahr

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Samstag in Wien-Leopoldstadt lebensgefährlich verletzt worden. Der 44-Jährige war von einem Auto erfasst worden. Der Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen und Frakturen ins Krankenhaus gebracht, berichtete die Polizei am Sonntag.



Gegen 12.30 Uhr war ein 59-Jähriger mit seinem Pkw auf der Oberen Donaustraße bei Grün nach links auf die Rossauer Brücke abgebogen. Zeitgleich übersetzte der 44-Jährige die Kreuzung in der Gegenrichtung auf der dortigen Radfahrerüberfahrt. Laut Zeugenaussagen hatte er Rot. Der Autolenker konnte trotz Notbremsung den Zusammenstoß nicht verhindern.