Rätsel um Kunst-Diebstahl in Wien gelöst

Nach dem Verschwinden zweier Gemälde des Malers Johann August Heinrich aus einer Wohnung in Wien-Hietzing im Juli des heurigen Jahres ist offenbar die Putzfrau der Besitzerin als mutmaßliche Diebin ausgeforscht worden. Das bestätigte am Samstag Polizeisprecher Paul Eidenberger.



Die Kunstwerke im Wert von 200.000 Euro waren in einem Antiquariat in der Wiener Innenstadt aufgetaucht. An dieses waren sie von der Verdächtigen für wenige Tausend Euro verkauft worden, hieß es. Zum Hergang des Diebstahls aus den Räumlichkeiten einer älteren Dame gebe es noch keine weiteren Details.