Rassismus: Junge Muslimin wehrt sich

Als die Wienerin ­Asma Aiad am Mittwoch in einen Lift steigen will, wird sie von einem älteren Herrn daran gehindert – mit körperlicher Gewalt. Er stößt sie hinaus, eine Frau wendet den Blick ab. Es dauert Minuten, bis jemand einschreitet. Aiad, sie trägt Kopftuch, vermutet blanken Rassismus hinter der Aktion. Die Bloggerin lässt anschließend in einem Facebook-­Video ihrer Wut freien Lauf und prangert fehlende Zivilcourage an: Der Clip wurde tausendfach angesehen.

Fehler

„Als er damit konfrontiert wurde, dass er rassistisch war, hat er so getan, als sei nichts passiert“, schildert Aiad in dem mit „Vollidiot“ betitelten Video. „Das zeigt einfach, dass unsere Gesellschaft nichts aus ihren Fehlern und ihrer Geschichte lernt“, schreibt sie.

Viele Menschen würden sehr wohl mitbekommen, „was schiefläuft“, täten aber viel zu häufig so, als ginge es sie nichts an, so Aiad. Das sei mindestens genauso schlimm, wie selbst rassistische Übergriffe auszuüben, meint die Bloggerin – und gibt den Angesprochenen im letzten Satz noch charmant einen Denkanstoß mit: „Beides ist einfach extrem deppert.“