Rassismus-Vorwurf: Wirbel um Wiener Linien-Plakat

Rassismus-Eklat. Ein Sujet der Wiener Linien sorgt derzeit für Aufregung. Auf einem Plakat der "Fahr-Fair"-Kampagne ist ein schwarzes Schaf zu sehen, das ein Kebab isst. Kritiker halten das für rassistisch - die Wiener Linien wehren sich dagegen.

In der Wiener U-Bahn sollen in Zukunft keine stark riechenden Speisen verzehrt werden. Für die U6 soll sogar ein verbot her. Derzeit läuft eine Abstimmung, welche Speisen verbannt werden sollen. Auf Plakaten wird darauf hingewiesen. Auf einigen ist ein schwarzes Schaf zu sehen, dass ein Kebab ist. Das erinnert viele User an die Schweizer Anti-Ausländer-Kampagne, die ebenfalls ein schwarzes Schaf zeigt.

© Wiener Linien

Das Sujet bediene rassistische Klischees - etwa weil auch ein Kebab abgebildet sei und zum Beispiel keine Leberkäs-Semmel. Sogar Politiker üben Kritik, wie etwa der grüne Klubobmann David Ellensohn. Er hält das Plakat für "komplett daneben".

Liebe @wienerlinien

Ihr habt schon viele gute Sujets gehabt. Dieses ist komplett daneben; bitte nicht die Standard-Antwort schicken. Bevor mich noch jemand privat fragt: Solche Sujets werden in der Koalition nicht abgesprochen; hat mit uns null zu tun. pic.twitter.com/yVMrKu8mcx — David Ellensohn (@ellensohndavid) 3. August 2018

In einer schriftlichen Stellungnahme wiesen die Wiener Linien das zurück, wie "orf.at" schreibt. "Für die Wiener Linien ist es ganz egal, wer mit uns fährt, unabhängig von Hautfarbe, sexueller Orientierung, Religion und Co. - bei uns sind alle willkommen. Im Gegenzug gelten aber auch für alle dieselben Regeln: Respekt und Rücksichtnahme", heißt es. Das solle auch die diesjährige Kampagne zur Hausordnung ausdrücken. Die Rückmeldungen der Fahrgäste würden zeigen, dass "es ihnen wichtig ist, dass diese Thematik angesprochen wird", so die Stellungnahme.