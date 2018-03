Rathausplatz: 78 Poller gegen Lkw-Terror

Selbstmordattentäter, die in eine Menschenmenge rasen – eine Horrorvorstellung, die unter anderem in Berlin oder Nizza wahr wurde. Und obwohl Wien nach Ansicht der Experten aktuell nicht zu den Top-Zielen zählt, wird jetzt vorgesorgt: Am Rathausplatz werden ab heute insgesamt 78 Poller errichtet – ÖSTERREICH berichtete bereits.



Plan

Konkret werden alle drei Zufahrten gesichert. Eine Reihe entsteht am Ring gegenüber dem Burgtheater, je zwei leicht versetzte Anlagen neben dem Rathaus bei der Felderstraße und der Lichtenfelsgasse – so sollen Einsatzfahrzeuge weiter (langsam) zufahren können.



Kosten

Mitte April sollen die Poller fertig sein, 840.000 Euro kostet das Projekt. Darin inkludiert ist aber schon die nächste Maßnahme: Dann kommt nämlich die Kärntner Straße dran. Auch die Mariahilfer Straße soll bald folgen.