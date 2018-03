Rathausplatz: Erste Poller eingetroffen

Seit letzter Woche wird rund um den Rathausplatz kräftig gebaut: Insgesamt 78 Poller werden dort an allen drei Zufahrten von Ring, Lichtenfelsgasse und Felderstraße installiert. 840.000 Euro kostet das – inklusive der danach startenden ­Sicherung der Kärntner Straße. Mitte April will man am Rathausplatz fertig sein. Die meisten Poller werden fix verankert. Einzelne können bei Bedarf entfernt werden, um die Zufahrt für die Events am Rathausplatz zu ermöglichen.