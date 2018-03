Heiligenstadt/Favoriten. Gegen die Macher von Immobilien der höchsten Preisklasse, die Firmen 6B47 und Sans Souci, die etwa das ehemalige Philips-Haus auf der Triester Straße zur Nobelherberge umbauen, gibt es hochnotpeinliche Ermittlungen.

Am Donnerstag ordnete die Staatsanwaltschaft sogar eine Hausdurchsuchung an mehreren Adressen an, wie eine Sprecherin der StA Wien bestätigte.

Einsatz im „Heute“-Haus. Besonders pikant: Eine der Immo-Firmen im Visier der Ermittler hat ihren Sitz direkt im Haus der Redaktion des Gratis-Blattes Heute.

Seit Monaten schwirren Gerüchte durch die Branche, dass sich die Unternehmen finanziell bei Luxusprojekten wie „Phil’s Place“ übernommen hätten.

Dennoch dementieren laut Medienberichten die beiden Vorstände Norbert W. und Friedrich G., für die die Unschuldsvermutung gilt, jegliche Vorwürfe vehement.