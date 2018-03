Reisebus kracht in Wien gegen Bim

Am Samstagabend kam es in Wien-Donaustadt zu einem Verkehrsunfall. Am Kagraner Platz krachte gegen 20.39 Uhr ein Reisebus gegen eine Straßenbahn.

Zum Glück forderte der Vorfall keine Verletzten. Laut Polizei wurde nur ein Sachschaden registriert. Die Unfallursache ist vorerst noch unklar.

Durch den Unfall kam es auch zu Wartezeiten für Fahrgäste der Wiener Linien. „Wegen eines Verkehrsunfalls im Bereich Kagraner Platz fährt die Linie 26 nur zwischen Strebersdorf, Edmund-Hawranek-Platz und Josef-Baumann-Gasse , die Züge werden weiter bis Kagran U geführt. Die Linie 24A wird in beiden Richtungen zwischen Makromanenstraße und Kagraner Platz über die Wagramer Straße umgeleitet. Ersatzweise benützen Sie bitte die Linien U1, U2 und 22A . Das Störungsende ist derzeit noch nicht absehbar“, heißt es auf der Seite der Wiener Linien.

