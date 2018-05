Ringsperre sorgt für Mega-Stau in der City

Es geht so gut wie nichts mehr - auch am Dienstag kam es wie befürchtet zum Stau-Chaos rund um die Baustelle am Ring. Seit 9. Mai werden hier mehr als 1.000 Meter gleise getauscht, zwischen Babenbergerstraße und Schottengasse kommt es dadurch zu Fahrstreifen- und Komplettsperren.

Die Straßenbahnen Linien 1, 2, D, und 71 werden umgeleitet. Mit dem Auto weichen Sie am besten über die 2er-Linie aus. Es staut sich in alle Richtungen. Es herrscht Chaos pur.