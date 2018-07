Schaden an der WU-Fassade ist um 500.000 Euro höher

Leopoldstadt. Der Schaden an der Executive Academy der Wirtschaftsuniversität (WU) im Prater ist höher als gedacht: Vor zwei Jahren musste damit begonnen werden, 2.000 Fassadenplatten abzumontieren, um fehlerhafte Aufhängungen auszubessern. Der Schaden lag bei 1,1 Millionen Euro. Bei den Arbeiten stieß man aber auf weitere Probleme, was die Kosten um 500.000 Euro steigen ließ.

Kosten. Vor allem Schäden an der Dämmung sowie an Türen und Portalen mussten behoben und Brandversuche durchgeführt werden. In Summe beträgt der Schaden 1,6 Millionen Euro. In einem Vergleich mit den Versicherungen einigten sich die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) und die WU, insgesamt 500.000 Euro des Schadens zu übernehmen.