Scheidungs-Streit endet in Massenschlägerei mit Messerstich

Wien. Montagnacht um etwa 21.05 Uhr eskalierte ein Streit innerhalb einer größeren Gruppe in der Steinbauergasse im 12. Wiener Gemeindebezirk in einem Wettbüro völlig. Dabei kam es zu einer Messerstecherei, bei der ein 24-jähriger serbischer Roma lebensgefährliche Verletzungen im Oberkörper erlitt. Eine Gruppe von etwa 50 Personen hatte sich in dem Lokal eingefunden, um eine familieninterne „Verhandlung“ abzuhalten. Gegenstand dieses Zusammentreffens dürfte der Streit um eine Scheidung gewesen sein. Eine 32-jährige Frau wollte sich von ihrem 35-jährigen Ehegatten scheiden lassen, wobei beide sowie zahlreiche Angehörige im Lokal waren. Ebenfalls anwesend war der 24-jährige neue Freund der 32-Jährigen.

Nach Lungenstich in Lebensgefahr

Während der Besprechung kam es zu Meinungsverschiedenheiten unter den rund 50 Teilnehmern, woraufhin einige Personen das Lokal verließen. Auf der Straße kam es daraufhin zu gewalttätigen Auseinandersetzungen und einer Massenschlägerei. Im Zuge des Raufhandels erlitt der 24-jährige neue Freund der 32-Jährigen zwei Lungenstiche, es besteht Lebensgefahr. Der Schwerverletzte wurde von der Wiener Berufsrettung vor Ort notfallmedizinisch versorgt und danach in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht. Mehrere weitere Personen erlitten bei der Auseinandersetzung Verletzungen und Blessuren.

© Viyana Manset Haber

Die Ehefrau beschuldigte ihren 35-jährigen Noch-Ehemann, die Tat begangen zu haben. Derzeit führt das Landeskriminalamt Einvernahmen durch, nähere Erkenntnisse sind erst nach Ende der laufenden Ermittlungen zu erwarten. Um die Situation zu beruhigen und die Streitenden zu trennen war ein Großaufgebot an Beamten notwendig. Insgesamt waren sechs Streifenbesatzungen des Stadtpolizeikommandos Meidling, vier der Polizeidiensthundeeinheit, vier der WEGA und zwei der Landesverkehrsabteilung (insgesamt rund 30 Polizistinnen und Polizisten) im Einsatz.

© Viyana Manset Haber

Die Rettung war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Zwei weitere Verletzte, ein Österreicher mit Migrationshintergrund und ein weiterer serbischer Roma, kamen mit Prellungen davon. Sie weigerten sich, mit der Rettung ins Krankenhaus zu fahren. Die Polizei war Anrainern zufolge mit einem Großaufgebot von bis zu 15 Einsatz-Autos vor Ort.