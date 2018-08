Schießerei in Wien: 27-Jähriger schwer verletzt

Schuss-Alarm. In Wien-Favoriten fielen am späten Mittwochabend Schüsse. Rettung und Polizei wurden alarmiert und ein schwer verletzter Tschetschene wurde mit Schussverletzungen in Schulter, Bein und Hüfte ins Krankenhaus gebracht. Der Täter flüchtete danach mit seinem PKW, berichtet die Polizei Wien. Die Beamten melden, dass sich die Schießerei um die Rotenhofgasse, im 10. Bezirk zugetragen hat. Ein Augenzeuge sagt der Vorfall ereignete sich dort an der Ecke Davidgasse/Leibnizgasse.

Chaotische Szenen

Während die Rettung den Schwerverletzten, der um sein Leben kämpft, abtransportierte, begann die Polizei den flüchtigen Täter zu jagen. Eine weitere Person, die im selben Auto wie das Opfer gesessen war, blieb unverletzt. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach dem Täter und dem Fluchtfahrzeug ist bis dato erfolglos verlaufen. Die Polizei kann noch nichts zum Motiv sagen, vermutet wird aber ein Streit, der eskalierte. Ob nach einer Person oder mehreren gesucht werde, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Mutige Passanten wollen ihn aufhalten

Offenbar versuchten mutige Passanten den Schützen an der Flucht zu hindern. Sie stellten sich ihm angeblich mit dem Auto entgegen. Er konnte jedoch entwischen. Die Polizei fahndet nach dem Täter, der auf der Flucht ist und vermutlich immer noch bewaffnet ist.