Schießerei, weil Lenker zu langsam fuhr

Nach Schüssen auf einen Autolenker in Wien-Favoriten am Mittwochabend hat die Polizei am Donnerstag weiterhin nach dem unbekannten Schützen gefahndet. Der Mann war in einem roten Kleinwagen davongefahren, sagte Pressesprecher Paul Eidenberger am Vormittag. Zudem wurde bekannt, dass ein Beifahrer des Täters zu Fuß geflüchtet war. Der von drei Kugeln getroffene 27-Jährige ist nicht in Lebensgefahr.

Ein Zeuge gab an, dass zwischen den zwei Autolenkern in der Leibnizgasse ein Streit wegen zu geringer Fahrgeschwindigkeit entstanden sein soll. "Angeblich ist der 27-Jährige dem Fahrzeug des Täters dicht aufgefahren und hat gehupt", erläuterte Eidenberger. Beide Autos blieben stehen und das spätere Opfer ging zu dem anderen Pkw. Offenbar wollte er den Lenker auf dessen niedrige Fahrgeschwindigkeit ansprechen, ergaben erste Erhebungen des Landeskriminalamtes.

Bis zu zehn Schüsse abgegeben

Ob es überhaupt zu einem Gespräch kam, war noch nicht geklärt. Der andere Autofahrer stieg jedenfalls ebenfalls aus, zog eine Faustfeuerwaffe und schoss mehrere Male auf den 27-Jährigen sowie dessen ebenfalls ausgestiegenen 25-jährigen Beifahrer. Der Schütze dürfte fünf bis zehn Kugeln abgefeuert haben, von denen drei den Älteren der Männer am Bein und an der Hüfte trafen. Der 25-Jährige blieb unverletzt, er war laut Eidenberger in Deckung gegangen. "Ein geparktes Auto wurde aber auch durch die Schüsse beschädigt", sagte der Polizeisprecher.

© Viyana Manset Haber Foto vom Tatort. © Viyana Manset Haber © Viyana Manset Haber

Der Täter flüchtete mit seinem roten Kleinwagen, nähere Details zu dem Fahrzeug und der gesuchten Personen waren nicht bekannt. Auch die Identität seines davongelaufenen Beifahrers ist völlig unklar. Nach beiden Beteiligten wird weiterhin intensiv gesucht, betonte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Großfahndung nach der gegen 21.00 Uhr verübten Tat war erfolglos verlaufen.

Der Verletzte wurde von der Wiener Berufsrettung notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Nach Informationen vom Donnerstag war er weiterhin nicht in Lebensgefahr. Bei den beiden Männern, auf die geschossen wurde, handelt es sich um Tschetschenen. "Der 25-Jährige sollte im Lauf des Tages noch genauer befragt werden", sagte Eidenberger. Bei dem im Spital liegenden Opfer wird noch abgewartet, bis der Mann vernehmungsfähig ist.