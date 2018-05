Im Fall einer in Wien-Döbling getöteten Siebenjährigen ist in der Nacht auf Dienstag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Nachbarn der Getöteten, der in derselben Wohnhausanlage wie das Mädchen gelebt hatte. Er ist ein Tschetschene, der bereits seit Längerem in Österreich lebt und hier ein Gymnasium besucht hatte. Er legte bereits ein Geständnis ab, bestätigte Opferanwalt Nikolaus Rast ÖSTERREICH-Informationen.

"Ich wollte einfach irgendwen umbringen"

Laut Insiderkreisen soll der Verdächtige bei der Einvernahme völlig emotionslos gestanden haben: "Ich wollte einfach irgendwen umbringen". Es hätte jeden treffen können. So etwas hätten selbst die Polizisten nie erlebt. Laut Informationen hätten Spürhunde zum mutmaßlichen Täter geführt.

Das Volksschulkind war am Freitagnachmittag verschwunden und zuletzt am Spielplatz im Innenhof gesehen worden, ehe Samstagfrüh die Leiche des Mädchens in Plastik gewickelt in einem Müllcontainer entdeckt wurde. Das Kind war durch einen Stich in den Hals getötet worden.