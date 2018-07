Schon wieder Messer-Attacke am Wiener Gürtel!

Am Donnerstag kam es gegen 16.55 Uhr am Gürtel in Wien-Margareten zu einer Messerattacke bei einem Imbiss-Stand. Ein 34-Jähriger soll zunächst mit einem Pärchen in Streit geraten sein, wie die Polizei am Freitag unter Berufung auf Zeugenberichte mitteilte.



Als sich ein 54-Jähriger Mann in die Auseinandersetzung einmischte, attackierte ihn der Beschuldigte mit einem Messer. Er wurde am Daumen verletzt.

Festnahme nach Flucht

Der 34-Jährige ergriff daraufhin die Flucht, im Zuge einer Sofortfahndung konnte er jedoch angehalten und festgenommen werden. Wie die Wiener Polizei in einer Aussendung mitteilte, setzte der Beschuldigte im Arrest einen weiteren Fluchtversuch, dieser konnte jedoch durch die anwesenden Polizeikräfte verhindert werden.