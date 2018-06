Schreckschusspistole löst Wega-Einsatz mitten in Wien aus

Schüsse in Wien. Ein Mann feuerte am Montagabend mit einer Schreckschusspistole mehrere Schüsse ab. Passanten gerieten in Panik und riefen den Polizei-Notruf. Die Wiener Beamten rückten auch mit der Wega an. Verletzt wurde bei der Aktion niemand. Die Rettungswagen waren zwar am besagten Ort, aber die Sanitäter konnten bald wieder fahren.

Die Schreckschusspistole wurde dem Mann weg genommen. Er kam zur Einvernahme mit auf die Polizei-Dienststelle wie die Wiener Polizei gegenüber oe24 bestätigt.