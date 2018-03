Wien. Der 18-jährige Schülerlotse Kevin H. traute seinen Augen nicht, als er auf der Josefstädter Straße wie jeden Tag um 8 Uhr früh Kleinkindern über die Kreuzung half.

Obwohl der gebürtige Kapfenberger die Straße mit seiner Warnkelle sichtbar gesperrt hatte, verminderte eine heranfahrende Frau in ihrem Pkw die Geschwindigkeit nicht. Genau in dieser Sekunde stand ein Kleinkind mitten auf der Straße.

„Kevin reagierte geistesgegenwärtig, als er gemerkt hatte, dass die Fahrerin offenbar das Kind übersehen hatte und ein Frontalzusammenstoß drohte“, erklärt der Vater des Schülerlotsen Roland H.

Kind weggedrückt. „Er lief auf das Kleinkind zu, drückte es in Richtung des Gehsteigs. Dadurch kam es zum Zusammenstoß. Er wollte sich noch wegdrehen, wurde aber vom rechten Scheinwerfer erfasst“, so der Vater. „Ich habe nur getan, was selbstverständlich ist“, so der bescheidene Held laut Medienberichten. Er erlitt Prellungen, die Lenkerin (34) weist jede Schuld von sich.