Schüsse aus Fenster: Cobra-Einsatz in Wien

Ein 30-jähriger Mann hat am Montagabend aus dem Fenster seiner Wohnung in der Thalhaimergasse in Wien-Ottakring geschrien und dann zwei Schüsse aus einer Waffe abgegeben. Zwei Zeugen, die sich vor dem Haus aufhielten, riefen die Polizei. Die Beamten stellten bei dem Verdächtigen neben einer Schreckschusswaffe auch 32 Cannabispflanzen, 53 Ecstasy-Tabletten sowie einen Schlagring sicher.



Zudem befanden sich mit Cannabiskraut gefüllte Baggys und Gefrierfolien in der Wohnung des Mannes. Mit Unterstützung der Wega wurde der österreichische Staatsbürger wegen Verdachts der schweren Nötigung festgenommen und in die Justizanstalt Josefstadt gebracht. In der Einvernahme schwieg der 30-Jährige bisher, sagte Polizeisprecher Daniel Fürst am Dienstag.