Weil er im vergangenen Herbst in Wien-Landstraße in Missbrauchsabsicht über fünf Frauen hergefallen sein soll, muss sich ein 22-jähriger Mann am Dienstag am Landesgericht verantworten. Zu den inkriminierten Handlungen kam es laut Anklage jeweils unmittelbar nach dem Deutschkurs, den der gebürtige Armenier besuchte. Er war 2016 mit seinen Eltern und seinem Bruder nach Österreich gekommen.

Versuchte Vergewaltigung vier Meter vor ihrer Wohungstür

Der gravierendste Fall ist als versuchte Vergewaltigung angeklagt. Am 14. November nahm der junge Mann in einer Straßenbahn die Verfolgung einer 27-Jährigen auf, verfolgte sie bis zur Wohnung ihres Freundes und attackierte sie vier Meter vor der Wohnungstür. Als sie laut zu schreien begann und nach dem Angreifer trat, ergriff dieser die Flucht. Die vier weiteren Übergriffe trugen sich an ein-und demselben Abend - dem 10. Oktober - zu. In diesen Fällen geht die Staatsanwaltschaft von sexueller Belästigung bzw. geschlechtlicher Nötigung aus. Der Angeklagte hatte sich der Polizei gestellt, nachdem Medien sein Foto veröffentlicht hatten.